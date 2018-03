La réforme des TEC adoptée par le gouvernement wallon

Ça y est, le gouvernement wallon a approuvé la réforme du groupe TEC ce jeudi. L’organisation et la gouvernance des transports en commun wallons vont être modifiées de façon importante.

"Nous voulons une gestion plus efficace et fonctionnelle ainsi qu'une meilleure offre de services aux usagers", a déclaré Carlo Di Antonio (cdH), le ministre wallon de la Mobilité et des Transports.