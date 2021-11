La soutenabilité de la dette wallonne "n'est pas assurée"

La crise sanitaire et les inondations de juillet 2021 ont brutalement mis en lumière la fragilité financière de l'institution régionale wallonne. C'est elle qui sera au centre de l'analyse par le parlement wallon dès ce lundi du rapport final de la commission externe consacré à la soutenabilité de la dette. Les conclusions des experts mandatés par la Wallonie et dont L'Écho a pu prendre connaissance sont sans surprise et sans appel. Bruno Colmant, Etienne de Callataÿ, feu Philippe Donnay du Bureau du plan, Jean Hilgers (qui s'exprimera lundi au parlement) et consorts confirment l'explosion de l'endettement régional entre 2010 et 2020, hors coûts des inondations donc. Il est passé de 15 à près de 28 milliards d'euros avec une charge d'intérêts augmentée de 130 millions d'euros. Celle-ci atteint 600 millions annuels, ce qui représente 4% des recettes de l'institution, pointe le rapport. La pandémie a fait monter le ratio endettement/recettes à 200%.