La tarif prosumer fait tanguer le gouvernement wallon

Vives tensions entre partenaires écologistes et libéraux au sujet du photovoltaïque. Le dossier est désormais entre les mains des présidents de partis. Le MR réclame 300 millions d'euros pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques. Ses partenaires lui offrent 150 millions.

L'eau est dans le gaz entre partenaires du gouvernement wallon. Le dossier du photovoltaïque est au coeur d'une crispation qui risque de se transformer en "guerre froide" entre le MR d'une part, PS et Ecolo de l'autre, annonce-t-on en off. En résumé, la question qui se pose depuis des semaines aux autorités régionales et de savoir s'il faut faire contribuer les propriétaires d'installations photovoltaïques aux frais de distribution. C'est ce qu'on appelle le tarif prosumer que le gouvernement voulait, dans un premier temps, reporter pour cinq ans.