La vallée de la Vesdre toujours en état d'urgence

La phase la plus aiguë de la crise est passée, mais c'est toujours l'état d'urgence dans la vallée de la Vesdre (ici, à Trooz). La situation des habitants reste extrêmement précaire, et les bourgmestres sont au four et au moulin.

Les eaux se sont retirées, et la phase la plus aiguë de la crise est passée. Mais c’est toujours l’état d’urgence dans la vallée de la Vesdre, où se trouvent les communes les plus durement frappées par les inondations de la mi-juillet.

"Nous sommes à bout de souffle, même si nous continuons à travailler", lâche Laura Iker, la bourgmestre d’Esneux. "Désolé si je confonds les jours, mais j’ai passé six nuits sans dormir, et on n’arrête pas", glisse dans la conversation Philippe Godin, le bourgmestre de Pepinster. "Si quelqu’un peut nous apporter une aide structurelle, elle sera bienvenue", note Fabien Beltran, le bourgmestre de Trooz. "Nous devons tout gérer nous-mêmes, avec très peu de moyens: nous n’avons plus de bureaux, et sur les 40 employés et ouvriers communaux, 22 sont sinistrés." Dans la vallée de la Vesdre, c'est toujours l'état d'urgence.

"Nous sommes à bout de souffle, même si nous continuons à travailler." Laura Iker Bourgmestre d'Esneux

Quelques jours après les inondations déjà, Cédric Halin, le bourgmestre d’Olne, manifestait son désarroi. "On nous prend pour des ploucs", lâchait-il, évoquant des bourgmestres snobés par la hiérarchie d’une série de services, fédéraux, régionaux et provinciaux. Depuis, il continue à pointer une série de manquements: fonctionnaires "responsables" en congé ou qui attendent des instructions de ministres ou de leurs cabinets pour agir, alors qu’il voudrait notamment pouvoir faire réparer les rues de sa commune.

Certains bourgmestres magnifient même les actions menées par B-Fast à l’étranger – pourtant souvent marquées par de gros problèmes logistiques -, rêvant d’une force d’intervention massive qui aurait débarqué dès les premières heures de la catastrophe, avec un manuel des actions à mener et un soutien logistique massif.

Au four et au moulin

C’est que les bourgmestres sont au four et au moulin, et que la situation des habitants reste extrêmement précaire. Rues à déblayer, biens de première nécessité à distribuer, bénévoles à dispatcher, avaloirs à curer, sécurité à assurer, habitants à reloger, garderies à organiser, aide médico-sociale à prodiguer, cartes d’identité à refaire, informations à diffuser… La liste est loin d’être exhaustive. Et tout prend trop de temps, se plaignent plusieurs responsables communaux. "Un exemple? Nous devons déblayer deux domaines où il n’y a plus qu’un ou deux chalets debout, et qui ne pourront plus être occupés, celui du Méry et de Hony. Ils ressemblent vraiment à des scènes de guerre", raconte Laura Iker. "Mais pour cela, nous attendons l’accord de la province, qui elle-même attend l’aval du Fédéral, qui est sans cesse reporté…"

"On a besoin d'une aide massive, et elle arrive au compte-goutte." Fabien Beltran Bourgmestre de Trooz

"On a besoin d’une aide massive, et elle arrive au compte-goutte", renchérit le bourgmestre de Trooz. La plupart des choses qui ont été mises en place, c’est par nous-mêmes. Quand on fait une demande, la réponse arrive souvent bien trop tard. Je cherchais par exemple 5 hydrocureurs pour vider les avaloirs. La province a mis 8 ou 9 heures à m’en trouver 2. Mais, entre-temps, grâce à des contacts à droite à gauche, j’avais trouvé mes 5 hydrocureurs."

Dans les communes les plus éprouvées, la distribution de repas chauds aux sinistrés continue à mobiliser énormément d’énergies. "Nous avions pris la décision d’arrêter, puis nous avons réalisé que beaucoup d’habitants n’avaient toujours pas d’électricité, et que la demande restait trop importante pour passer le relais au CPAS", explique la bourgmestre d’Esneux. "J’ai eu Elio Di Rupo en ligne, qui m’a dit qu’il allait demander à l’armée de coordonner l’aide alimentaire. Cela nous aiderait."

La Croix-Rouge dans le viseur

À Trooz, c’est la Croix-Rouge qui a repris la gestion des repas, mais cela ne va pas sans difficultés. "Un jour, ils nous disent qu’ils vont mettre un foodtruck à tel endroit, puis il n’y est pas", raconte Fabien Beltran, le bourgmestre. "Un autre jour, ils annoncent une distribution de repas chauds, mais ils sont à réchauffer, alors que les habitants n’ont rien pour le faire. Un autre jour encore, ils manquent de bénévoles. Le lendemain, nous leur en trouvons, mais ils n’en ont plus besoin…"

Le bourgmestre de Pepinster aussi s’en est pris violemment à la Croix-Rouge, la semaine dernière. "Cela a été la grande déception", explique-t-il, "alors qu’on a pu bénéficier d’une solidarité extraordinaire, wallonne, mais aussi flamande. J’avais demandé à la Croix-Rouge de reprendre la gestion du centre de distribution alimentaire, pour que les employés communaux puissent assurer d’autres missions, comme l’aide psychologique ou la délivrance des cartes d’identité. Mais, malgré l’intervention des services du gouverneur, je n’avais pas pu obtenir d’engagement clair et dans la durée."

Une Croix-Rouge qui n’est pourtant pas restée inactive. Dès les premiers moments, des secouristes étaient présents en une série d’endroits. Les équipes locales ont progressivement été renforcées par des volontaires venus d’ailleurs. Et lundi dernier, le compteur affichait 7.000 repas distribués par jour, 350 personnes hébergées dans l’urgence ou 10.000 couvertures et lits de camps distribués. Mais le directeur général de la Rode Kruis lui-même pointe une mauvaise coordination des autorités, qui a retardé le démarrage des actions sur le terrain. Dans la foulée, il a aussi égratigné l’organisation de l’aile francophone, dont les dirigeants ne seraient pas rentrés de vacances pour faire face à la catastrophe.

La Croix-Rouge francophone ne souhaite pas épiloguer. "La situation varie de jour en jour", répond Marie Masset, directrice de la communication, "mais nous avons quelque 800 volontaires mobilisés sur le terrain, dont chaque jour quelque 200 nouveaux bénévoles, qui se sont manifestés via la plateforme mise en place par la Rode Kruis-Vlaanderen." C’est peu, au regard des 15.000 personnes qui s’y sont inscrites. "Mais ces personnes ne sont pas toujours disponibles, et les besoins vont subsister durant des mois. Et la Croix-Rouge n’a pas pour mission de remplacer les structures publiques. Nous avons envoyé une équipe spécialisée, l’Emergency Response Unit, pour répertorier les besoins. Et c’est sur cette base que nous allons travailler à moyen terme", explique Marie Masset. Une stratégie qui frustre pas mal de bonnes volontés.

L’armée peu mobilisée

Du côté de l’armée aussi, la mobilisation pourrait être plus importante. Au début de la crise, il y a eu pas loin de 400 membres du personnel de la Défense sur le terrain, dont plus de 330 en province de Liège. Actuellement, ils ne sont plus que 38, essentiellement pour la gestion de facilités comme des douches mobiles. Des hélicoptères ont bien été utilisés, ces derniers jours, pour sortir des véhicules de l’eau à des endroits très difficilement accessibles. Et le quartier militaire d’Eupen se prépare à loger temporairement une dizaine de familles venues de Verviers.

38 Au début de la crise, il y a eu pas loin de 400 membres du personnel de la Défense sur le terrain, dont plus de 330 en province de Liège. Actuellement, ils ne sont plus que 38.

Mais les besoins sont criants, et la Défense pourrait dépêcher davantage de monde. "Avec les militaires en opération, ceux qui sont en mer ou en congés, qui patrouillent dans les rues ou surveillent les centrales nucléaires, elle ne peut pas envoyer des milliers de personnes aider les sinistrés", souligne Rodolphe Polis, porte-parole de la ministre Ludivine Dedonder. "Mais s’il y a des demandes, elle peut augmenter les effectifs sur le terrain."

Un gouverneur peu écouté

Qu’est-ce qui coince? Difficile à comprendre. Les bourgmestres sont censés adresser leurs demandes au centre de crise provincial, où le gouverneur les relaie au commandant militaire de la province, qui dispatche les moyens. On peut espérer que la mise sur pied de la cellule d’appui fédérale, annoncée jeudi par la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, aide à corriger la situation. "Si je parle au chef d’état-major, il ne va pas forcément m’écouter", lâche Hervé Jamar, le gouverneur de la province de Liège. "La ministre de la Défense aura sans doute plus de poids." Mais il affirme que la cellule de planification d’urgence de la province travaille 24 heures sur 24, et qu’en comptant les services du gouverneur et les services provinciaux, il y a une vingtaine de personnes sur le pont. "On a pris des tonnes de réquisitoires. Est-ce qu’on aurait pu faire plus? Je ne crois pas. Est-ce qu’on aurait pu faire mieux ? On peut toujours mieux faire. Mais l’heure n’est pas encore au débriefing : il faut continuer à se serrer les coudes et à aider les gens. Il y a par exemple 40 écoles en province de Liège qui ne pourront peut-être pas ouvrir leurs portes à la rentrée. On met tout en œuvre pour que ce soit possible."

La cellule d’appui fédérale sera logée, complexité institutionnelle oblige, au sein du commissariat spécial à la reconstruction, mis sur pied par le gouvernement wallon. Les bourgmestres espèrent qu’elle va leur faciliter la tâche. "Tout peut être utile. On verra à l’autopsie", réagit Didier Deru. "Si quelqu’un peut par exemple prendre en charge les douches, les repas chauds, ou remettre de l’électricité dans les groupes électrogènes, cela nous soulagerait", pointe le bourgmestre de Trooz. Philippe Godin se montre un peu plus circonspect. "J’ai peur de toutes ces structures tentaculaires qui font que la rapidité d’action n’est pas là. Il faut être le plus pragmatique possible, avec une structure vraiment très proche du terrain."

"Si je parle au chef d'état-major, il ne va pas forcément m'écouter. La ministre de la Défense aura sans doute plus de poids." Hervé Jamar Gouverneur de la province de Liège

Un terrain sur lequel les besoins ne cessent d’évoluer. "On vient de récupérer l’électricité, et les habitants sont en train de réintégrer leurs logements. Le défi est maintenant de leur permettre de se rééquiper, avec comme principal problème l’absence de chauffage. Mais c’est aux compagnies d’assurance à prendre des initiatives", poursuit le bourgmestre de Pepinster.

"Le besoin le plus criant aujourd’hui, c’est de rééquiper les habitants en frigos, plaques électriques et autres appareils électroménagers", confirme Brigitte Baele, présidente faisant fonction du CPAS de Limbourg. "Nous allons organiser cela la semaine prochaine. Il faut aussi faire sécher les maisons..."

Des villages de conteneurs

Le problème du logement reste un défi majeur. Et les bourgmestres se montrent fort démunis. "Une cinquantaine d’habitants de Theux se trouvent actuellement à Sol Cress, à Spa", chiffre Didier Deru. "Mais il va falloir penser au moyen et au long terme. Ce qui nécessite un cadastre des habitations, en termes de stabilité, mais aussi de salubrité, qui pourrait être réalisé en collaboration avec le commissariat à la reconstruction."

Pour ne rien faciliter, une grande partie de la vallée de la Vesdre se trouve toujours sans réseau de gaz, et donc sans eau chaude ni chauffage. "Resa nous parle d’un rétablissement du gaz à partir de novembre-décembre seulement. Nous attendons le plan containers que la Région va mettre en place. Mais apparemment, le marché va être lancé fin août ou début septembre, et nous ne recevrons les premiers containers qu’en octobre ou novembre!", s'exclame la bourgmestre d'Esneux. Quand on demande au bourgmestre de Pepinster comment il compte faire sur sa commune, où il faudra au moins reloger 300 personnes, il botte en touche. "À chaque jour suffit sa peine!" conclut-il.