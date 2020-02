La vente de VOO ne se fera pas avant le mois de juin

"Compte tenu du contexte politique et médiatique", Providence a demandé de repousser au 30 juin 2020 la date butoir pour réaliser l'acquisition de VOO. Aujourd'hui, les conditions de la vente du câblo-opérateur posent question.

Les conditions entourant la vente de VOO à Providence suscitent de "légitimes questions", précisait la semaine dernière l'opérateur Orange au moment d'introduire son action en justice en vue de demander l'annulation de la vente de VOO au fonds américain. Une note rédigée le 4 octobre dernier par la cabinet d'avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton à la demande des autorités wallonnes apporte un nouvel éclairage sur la question.

On y apprend, entre autres choses, que Providence, "compte tenu du contexte politique et médiatique", a par un courrier envoyé à Nethys le 1er octobre dernier, décidé de reporter au 30 juin 2020 la date butoir pour réaliser l'acquisition de VOO.

Asymétrie d'informations

Cette note étudiant la vente de VOO est intéressante à plus d'un titre. Le cabinet Cleary Gottlieb précise d'abord que quatre candidats ont fait offre. Il s'agit des fonds de private equity Providence et CVC et de celle faite par Orange. Telenet, n'ayant pas trouvé d'accord au niveau de la clause de confidentialité, l'opérateur a remis une offre en dehors de la procédure.

"Une telle asymétrie d'informations au début de la procédure n'est pas habituelle." Note de Cleary Gottlieb

La première chose qui étonne, c'est la différence de traitement entre les candidats au niveau de l'information disponible. "Pour éclairer les candidats, Nethys et le consultant McKinsey avaient préparé un "information memorandum". La note de Cleary Gottlieb nous apprend qu'il existait deux versions de cet "information memorandum": 236 pages pour les fonds de private equity et 88 pages pour les opérateurs industriels. "Il est très difficile d'expliquer une différence d'une telle ampleur au regard des usages et pratiques de marché en la matière", dit encore le cabinet d'avocat mandaté par les autorités wallonnes pour faire la lumière sur les conditions de la vente, avant de préciser qu'une "telle asymétrie d'informations au début de la procédure n'est pas habituelle".

En général, cette façon de faire vise à protéger des informations commerciales sensibles dans un contexte concurrentiel, mais dans le cas présent, "elle était de nature à rompre l'égalité entre les candidats acquéreurs", disent encore les avocats qui ont étudié les conditions de la vente de VOO. Ces derniers rappellent qu'il existe d'autres possibilités de protéger des données commerciales sensibles "comme l'accès à l'information par des équipes restreintes soumises à des exigences renforcées de confidentialité "clean team".

Pas de second tour

Une autre chose qui étonne, c'est la rapidité de la procédure. Les offres devaient être remises pour le 9 mai. Et le même jour, une "task force" de Nethys décidait d'entrer en négociations exclusives avec Providence, renonçant de la sorte à organiser un second tour.

"Cette accélération de la procédure de vente n'était pas le choix le plus prudent." Note de Cleary Gottlieb

"Cette accélération de la procédure de vente n'était pas le choix le plus prudent", dit encore le cabinet Cleary Gottlieb, ajoutant qu'en renonçant à ce second tour, "Nethys perdait la dynamique concurrentielle de la procédure, et notamment sa position de force pour négocier les meilleures conditions possible avec plusieurs offrants", lit-on encore dans cette note. "Elle perdait l'opportunité de mettre en concurrence deux ou plusieurs candidats qui auraient pu valider leurs offres de premier tour et les améliorer et/ou les rendre plus fermes", ajoute Cleary Gottlieb.

Pas d'avis du conseil

Enfin, il revient que cette décision de ne discuter qu'avec Providence relevait bien d'une task force qui agissait sans l'aval du conseil d'administration de Nethys. Et ajoute la note, si tel est le cas, cet état de fait est en contradiction avec des déclarations faites au conseil d'administration de Nethys. Lors d'une réunion du 12 février 2019, Stéphane Moreau avait indiqué que l'absence d'exclusivité avait été arrêtée comme critère "dans le souci de pouvoir respecter le calendrier imparti".

Au travers de la note, on voit que le consultant McKinsey était à la manoeuvre de bout en bout.

Au passage, les avocats ne manquent pas de rappeler que deux membres de la task force - Stéphane Moreau et Pol Heyse - avaient un conflit d'intérêts dans le choix d'accorder cette exclusivité à Providence alors que l'offre de ce fonds américain comprenait un intéressement pour les deux précités.