Laurent Levaux devient président de la Sogepa

9 administrateurs au lieu de 11

Au final, on retrouve dans le nouveau conseil d’administration de la Sogepa 4 PS (Vincent Urbain/administrateur général adjoint de la SRWT, Marie-Kristine Vanbockestal/administratrice générale du Forem, Laurent Zecchini/ancien chef de cabinet adjoint de Paul Magnette à la Région wallonne, Renaud Degueldre/directeur général du BEP à Namur). Ils siégeront aux côtés de trois administrateurs MR (Laurent Levaux, Geraldine Demaret/cabinet du ministre fédéral Daniel Ducarme et Emmanuel Serusiaux/chef de cabinet du ministre-Président Willy Borsus) et de deux cdH (André-Marie Poncelet/administrateur général au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Véronique Charlier). André-Marie Poncelet occupera le siège de vice-président du CA. Au total, le nouveau conseil comptera 9 membres au lieu de 11 administrateurs sous l’ancienne législature.