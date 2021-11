Le Brexit a entraîné 359 millions d'euros d'investissements en Wallonie

Campagne de promo

Après environ un an de Brexit, la Région wallonne vient ainsi de dresser un premier bilan de ces entreprises étrangères qui se sont laissé tenter par les sirènes wallonnes. Et d’après l’Awex, les sollicitations restent nombreuses . "Notamment dans le secteur de la logistique. Cela crée également des opportunités pour les acteurs belges. La société de transport par camions Euroterminal, basée à Mouscron, vient par exemple de signer un contrat avec un géant de l’e-commerce basé en Angleterre", se félicite Michel Kempeneers, directeur général international de l’Awex.

"Nous venons par ailleurs de lancer une nouvelle campagne en vue d’attirer sur notre sol les entreprises britanniques, mais aussi des sociétés indiennes, japonais, chinoises ou américaines qui cherchent à se relocaliser en Europe à la suite du Brexit", explique Michel Kempeneers. Une campagne de promotion dans la presse anglaise, et notamment dans le Time, vient ainsi d’être lancée afin de sensibiliser les investisseurs.

L'Awex a comptabilisé 36 dossiers liés au Brexit, dont 20 se sont clôturés par un succès en matière d'investissement et 4 autres sont toujours à l'analyse.

Une vingtaine de succès

Derrière ce lobbying intense, il y a aussi des chiffres. De l'annonce du Brexit le 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2020, la base de donnée de l’Awex a comptabilisé 36 projets estampillés "UK" avec de potentiels investissements en Wallonie. Si certains prospects ont finalement choisi de s’implanter dans d’autres régions, 20 dossiers se sont clôturés par un succès et quatre autres sont toujours en phase d’analyse .

"Parmi les dossiers qui concernent les relocalisations d’entreprises suite au Brexit, une partie concernent de la recherche et du développement."

Parmi ces investissements étrangers liés au Brexit, cinq dossiers concernent des nouvelles entreprises, souligne le cabinet du ministre de l’Économie. Au total, le Brexit aurait ainsi permis à la Wallonie d’accueillir 358.960.000 euros d’investissements et rendu possible la création de 539 emplois . Les services de l’Awex mènent par ailleurs une série de contacts avec quatre nouveaux prospects potentiels.

De qui parle-t-on? La discrétion est de mise, mais les autorités wallonnes évoquent par exemple l’investissement de 100 millions consenti par le géant de la pharma GSK. L’autre gros dossier concerne le chimiste Inovyn et son investissement de 100 millions sur son site de Jemeppe-sur-Sambre. À une plus petite échelle, l’entreprise BEA, qui conçoit et produit des solutions de détection pour portes automatiques, a créé 200 emplois à Liège.