Le CEO de l’aéroport de Charleroi sur un siège éjectable

Le point a été soulevé en gouvernement ce jeudi et le ministre en charge des aéroports Jean-Luc Crucke (MR) devrait rapidement rencontrer le CEO Philippe Verdonck et le président du conseil d’administration.

La position de Philippe Verdonck serait elle de plus en plus compliquée à tenir tant l’exécutif wallon estime que "les réponses apportées jusqu’ici sur la stratégie à mettre en œuvre afin de faire face à l’impact négatif de la crise sont jugées insatisfaisantes et peu rassurantes."