Le Conseil d'État suspend les licences d'exportation d'armes wallonnes à l'Arabie saoudite

"C'est une décision capitale qui a été prise aujourd'hui. Avec ce verdict, il va être de plus en plus difficile pour la Région wallonne et pour son ministre-président d'octroyer des licences d'exportation d'armes à l'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition active dans la guerre au Yémen et qui est soupçonnée d'avoir commis des crimes de guerre", soulignent les organisations qui avaient saisi le Conseil d'État en extrême urgence.