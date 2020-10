Le Covid ne peut servir de paravent à la relance de la Wallonie

Ces problèmes freinent le redressement de la Wallonie et sont ressassés depuis des années. Patrons et responsables politiques sont d’ailleurs sur la même longueur d’onde quant il s’agit d’aborder les éléments de relance nécessaires pour accélérer le redressement de la Wallonie. Et côté syndical, on semble prêt à jouer le jeu tant on sait que l’emploi va de pair avec la création d'activités.

Face à cela, le gouvernement PS-MR-Ecolo apporte comme réponse le plan Get Up Wallonia et une relance autour de la triple transition sociale, économique et environnementale. Le cahier des charges est inspirant. On reste par contre interpellé par la méthode, qui manque d'aplomb. Depuis le printemps, l’exécutif s’est enfermé dans un processus qui va durer jusqu’en février 2021. Soit près d’un an. D’ici là une centaine d’experts vont plancher sur la déclinaison du plan en mesures. Un consultant a aussi été mandaté pour coucher sur papier un énième bilan de la situation de la Wallonie. Il est aussi question de demander l’avis des citoyens. Tout cela prend du temps. Or, comme le rappellent les patrons wallons à travers leur plan de relance, la Wallonie n’a plus de temps à perdre si elle veut être prête pour encaisser la diminution des transferts financiers entre le nord et le sud et aborder une éventuelle réforme de l’Etat.