Le Covid, stress test pour la transmission des entreprises

En Wallonie, la Sowalfin, organisme de soutien aux PME, s'attend à une chute de 10 à 25% des transactions. Le ministre Willy Borsus (MR) veut en faire un axe de la relance dans le cadre du plan Get Up.

C’est une quinzaine de la transmission de l’entreprise autour d'une centaine d’évènements virtuels et des conseils donnés par les spécialistes de la Sowalfin et du 1819 qui s’est ouverte en Wallonie et à Bruxelles cette semaine. Evidemment, il est inutile de rappeler le contexte. Tant pour le candidat cédant que pour l’acquéreur, la crise du Covid-19 vient brouiller les cartes, voire fragilise les croyances et les horizons du business dans des secteurs comme l’horeca ou le commerce de détail.

Pression sur les prix

"La crise met en effet une pression sur le timing, le prix et les modalités de la transaction." Sowalfin

Les premières tendances données par la Sowalfin et sa filiale Sowaccess, spécialisée dans le conseil à la transmission de sociétés, sont d’ailleurs très claires: l’année 2020 est sous pression sur le front des opérations de transmissions d’entreprises avec un probable recul entre 10% et 25% du nombre d’opérations en Wallonie. Son rapport se base sur les réponses d’une septantaine de partenaires agréés, principalement des cabinets de cession-acquisition, des comptables et experts-comptables, des avocats, des réviseurs, des consultants ou encore des banques. "La crise met en effet une pression sur le timing, le prix et les modalités de la transaction. Mieux vaut dans la plupart des cas attendre et reporter de quelques mois la cession: donner le temps à l’entreprise de rebondir, et à l’acquéreur de trouver suffisamment de liquidités et d’approfondir sa due diligence. Dans tous les cas, renégocier sera probablement inévitable"», conseille la Sowaccess.

"Nombre de nos partenaires pensent que la crise du coronavirus aura un impact sur le multiple EV/EBITDA, mais pas forcément négatif ." Sowalfin

La question du prix pourrait ainsi être mise sous pression. En 2019, le multiple moyen EV/EBITDA des transactions accompagnées par les partenaires agréés de la Sowaccess s’élevait à 6,4. "La différence entre la valeur de l’entreprise et le prix de vente pourrait se creuser avec l’arrivée du Covid-19. En effet, nombre de nos partenaires pensent que la crise du coronavirus aura un impact sur le multiple EV/EBITDA, mais pas forcément négatif". Si des secteurs "tels que l’Horeca, les commerces de détail ou la construction risquent de voir le multiple diminuer… d’au moins 10% selon les experts", un multiple EV/EBITDA en hausse pourrait se négocier pour les gagnants de la crise comme le secteur pharmaceutique, le digital, les medtech, les entreprises fortement digitalisées ou les secteurs contra-cycliques.

L’aspect covid amène un stress test à l’entreprise. C’est un nouvel indicateur pour mesurer l’impact d’une crise sur l’entreprise. Laurent Renerken Responsable de la Sowaccess

Face à ce brouillard sur les opérations de transmission, un nouveau paramètre voit le jour. "L’aspect covid amène un stress test à l’entreprise. C’est un nouvel indicateur pour mesurer l’impact d’une crise sur l’entreprise", estime Laurent Renerken, responsable de la Sowaccess. Des indicateurs comme la pérennité du business model, la capacité à générer du cash, la résilience de l’entreprise et des clients n’ont jamais été aussi importants!

Axe majeur pour l’emploi wallon

"La transmission d'entreprises, c’est un maillon essentiel dans la pérennisation et le développement de l’emploi et de l’activité économique en Wallonie." Willy Borsus (MR) Ministre wallon de l'Economie

Sans surprise, les responsables de la Sowalfin et Willy Borsus (MR), le ministre en charge de l’Economie, espèrent que la crise ne va pas jouer les prolongations sur le marché de la transmission d’entreprises tant celui-ci reste une des clés dans la stratégie de développement économique de la Wallonie. "La transmission d'entreprises, c’est un maillon essentiel dans la pérennisation et le développement de l’emploi et de l’activité économique en Wallonie", assure Willy Borsus en pointant les grandes tendances de 2019.

A l’inverse de 2020, la photographie de l’année 2019 donne en effet l’image d’un marché de la transmission très robuste avec 347 transactions (345 en 2018) accompagnées par les pouvoirs publics et les partenaires de la Sowaccess dont 300 opérations qui concernent des TPE et des PME. Au niveau de l’emploi, les données soulignent que 6.257 emplois ont pu être pérennisés grâce à la transmission. "C’est plus que les 5.899 emplois enregistrés en 2018. Cette hausse s’explique par l’augmentation du nombre de transactions supérieures à 5 millions d’euros", pointe Willy Borsus.

Renforcer le dispositif dans la relance

"Indépendamment de l’accompagnement qui existe autour de la transmission d’entreprises, on doit ouvrir une réflexion dans le cadre de la relance pour mettre des dispositifs supplémentaires afin de fluidifier la transmission d’entreprises." Willy Borsus (MR)