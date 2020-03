Le Fédéral, la Wallonie et les dindons communaux

Dans l'architecture institutionnelle qui colorie la Belgique, les communes font office de première ligne avec le citoyen. Ce relais local est devenu au fil des années un maillon indispensable dans la gestion de l'espace public et dans la réponse à apporter aux urgences sociales, environnementales et sécuritaires à travers les écoles, les CPAS ou la police.

Ce joli constat partagé par le monde politique cache cependant une réalité plus interpellante. Et si les communes n'étaient que le dindon de la farce dans la galaxie institutionnelle belge?

La question est lancée au regard des charges que le Fédéral et la Région wallonne font porter année après année sur les municipalités, wallonnes dans le cas présent. L’Union des villes et communes de Wallonie vient de dresser l’état de la situation pour l’année 2019. Tax shift, certificats verts, gel de l'indexation du matériel et outillage, défaut de mise à jour de la matrice cadastrale,...L'ensemble des décisions prises par un niveau de pouvoir supérieur représente un surcoût de 291 millions d’euros pour les communes wallonnes en 2019. On devrait même atteindre les 342 millions en 2020. N'en jetez plus!