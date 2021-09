Le Fédéral soulage une Wallonie surendettée

Confirmation ce jeudi matin. Face aux journalistes, Alexander De Croo (Premier ministre), Vincent Van Peteghem (ministre des Finances), Elio Di Rupo (ministre-président wallon) et Jean-Luc Crucke (ministre du Budget wallon) ont détaillé les différentes mesures négociées entre la Région wallonne et le Fédéral pour venir en aide aux zones sinistrées par les inondations de la mi-juillet.

Le premier accord, qui a été négocié jusqu’à la dernière minute entre Alexander De Croo et Elio Di Rupo mercredi, porte sur un prêt de 1,2 milliard du Fédéral à la Région "au taux du marché" . Ce mécanisme, plutôt qu’un versement de 600 millions comme le proposait le secrétaire d’État socialiste Thomas Dermine, s’explique par différents obstacles juridiques . "Il fallait venir avec une solution stable. Un don par rapport à des compétences qui ne sont pas fédérales n’était pas possible", explique le Premier ministre en précisant être lié à la loi spéciale de financement.

Une dette qui dépasse les 31 milliards

Si la monnaie n’est pas sonnante et trébuchante, la solution est accueillie avec soulagement du côté wallon où les discussions budgétaires ont débuté mardi dans un contexte compliqué face à l'évolution préoccupante de l'endettement de la Wallonie et des besoins qui explosent. Pointée à 12,8 milliards à la fin 2019, la dette directe de la Wallonie est passée à 17,5 milliards fin 2020 et 21,2 milliards à la fin du mois de septembre 2021. À ce montant, il faut ajouter une dette indirecte d’environ 10 milliards d’euros. Soit un total de 31,2 milliards aujourd’hui ! "Le budget est extrêmement limité", reconnaît le ministre-président Elio Di Rupo (PS). "Les inondations représentent un coût de 3 milliards sur un budget de dépenses de 15 milliards", explique-t-il en rappelant l’épisode du covid et son impact de 4 milliards sur les finances wallonnes en 2020 et 2021.