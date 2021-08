Le Fédéral va chaperonner la gestion de la crise due aux intempéries...

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a créé un commissariat spécial à la reconstruction, qui va accueillir et superviser une cellule fédérale chargée de faire se rencontrer les offres et besoins nés de la catastrophe.

La ministre de l'Intérieur installe une cellule fédérale pour aider à la coordonner l'aide dans les régions sinistrées. Une réponse aux critiques sur la gestion de la catastrophe?

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a décidé d'installer un nouvel organe nommé cellule d’appui fédérale au sein du commissariat spécial à la reconstruction, créé par le gouvernement wallon pour coordonner l'aide apportée dans les régions touchées par les intempéries. Est-ce une reprise en main par le Fédéral de la gestion de cette crise? Ou sera-ce un soutien bienvenu?

Au départ, c'était la phase fédérale de gestion de crise qui avait été enclenchée suite aux intempéries. Le 26 juillet dernier, celle-ci se terminait et la coordination était alors assurée par les gouverneurs de province et le commissariat à la reconstruction pour les différents aspects à prendre en charge: aménagement du territoire, logement, déchets, etc., qui sont des compétences régionales.

26/07 Depuis le 26 juillet, ce sont les gouverneurs de province et le commissariat à la reconstruction qui s'occupent de la gestion de la crise causée par les inondations

Pour plus d'efficacité

"La complexité et l'ampleur de la catastrophe font que les structures provinciales habituelles de gestion de crise doivent être davantage renforcées." Annelies Verlinden Ministre de l'Intérieur

Alors, pourquoi un retour de l'égide fédérale? "La complexité et l'ampleur de la catastrophe font que les structures provinciales habituelles de gestion de crise doivent être davantage renforcées afin d'organiser l'aide de la manière la plus efficace possible", explique la ministre dans un communiqué diffusé ce jeudi matin.

Il est vrai que sur place, la situation est dantesque, parfois bien différente selon les communes, et que les autorités n'ont jamais eu à gérer une telle crise. Les reproches ont déjà fusé sur la gestion. Le bourgmestre de Pepinster s'en est ainsi ouvertement pris à la Croix-Rouge. "Nous avons besoin d'une structure qui vienne approvisionner les habitants et permette ainsi à nos services communaux d'être actifs sur le terrain", lançait jeudi dernier Philippe Godin, qui poursuivait: "On ne voit rien venir, il n'y a pas de volonté dans le chef de la Croix-Rouge." Cette dernière avait riposté que son rôle n'était pas de "suppléer les pouvoirs publics et les différentes structures existantes, mais de travailler en complémentarité avec eux".

Est-ce cette critique, entre autres, qui a poussé le fédéral à revenir à la manoeuvre? Les sinistrés n'ont en tout cas pas besoin de cette cacophonie et les différents intervenants, qu'ils soient volontaires, des services publics ou du secteur privé, se passeraient bien de ces passes d'armes. La nouvelle cellule aura précisément pour mission de "stimuler la coordination sur le terrain et de mieux faire concorder les besoins sur le terrain et l'offre disponible".

Vue en plein écran lus de 12.000 habitations ont été rendues inhabitables à cause des inondations. ©Photo News

Sous la supervision des autorités wallonnes

Bref, la ministre Verlinden a repris les rênes en installant cette cellule d’appui fédérale au sein de laquelle sont représentés des collaborateurs de la police fédérale, de la Santé publique, des pompiers, de la protection civile et de la défense. Ils travailleront en collaboration avec la cellule Info du centre de crise, mais sous la supervision du commissariat régional créé par Di Rupo.

"Des efforts considérables ont été fournis par l’ensemble des parties concernées. Il reste cependant encore un long chemin à parcourir." Annelies Verliden Ministre de l'Intérieur

Cet appui fédéral reste donc sous la coupole du régional. Original. Cela devrait sans doute permettre de ne pas trop heurter les susceptibilités des autorités wallonnes qui devront oeuvrer avec le regard du fédéral dans leur dos. Le communiqué de la ministre n'épargne d'ailleurs pas les formules pour ménager quelque esprit irritable: "Des efforts considérables ont été fournis par l’ensemble des parties concernées. Il reste cependant encore un long chemin à parcourir."

Coordination et aide de terrain

La ministre Verlinden a aussi demandé que des officiers de la protection civile prennent contact avec les bourgmestres des communes les plus touchées "afin de leur apporter une assistance, d’identifier les besoins et d’établir une liste de priorités. Ils resteront disponibles aussi longtemps que nécessaire. Cela permettra d’assurer une meilleure concordance entre les besoins sur le terrain et les moyens disponibles." Bref, l'aide fédérale sera au four et au moulin: à la gestion/coordination ainsi que sur le terrain.