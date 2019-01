Le Forem se prépare à une 7e réforme de l'Etat

La directrice du Forem, l’office wallon de l’emploi, Marie-Kristine Vanbockestal , estime qu’il convient de se préparer pour une éventuelle 7e réforme de l’État, "même si on ne peut pas prévoir si et quand elle se concrétisera" , précise-t-elle. C’est ce qu’elle nous a confié en marge de la publication des chiffres de 2018 du chômage en Wallonie.

La sixième réforme de l’Etat avait débouché sur un compromis entre Flamands et francophones au sujet des compétences relatives à l’emploi. En bref, il avait été décidé de confier aux Régions le contrôle des chômeurs , tandis que le financement des allocations de chômage resterait au Fédéral. "Mais la demande flamande reviendra et elle risque de susciter les mêmes craintes wallonnes" , prévient Marie-Kristine Vanbockestal, étiquetée PS.

Bien sûr, nul ne peut dire sur quoi pourrait déboucher un tel processus. "Nous ne pouvons pas préjuger des choix politiques qui seront opérés. La sixième réforme de l’État avait mis 541 jours à accoucher", rappelle la directrice générale du Forem. Mais il subsiste, selon elle, une demande flamande de scinder les allocations de chômage et de transférer la problématique des chômeurs non mobilisables, c’est-à-dire les chômeurs de longue durée. Or, on sait que cette catégorie de chômeurs est davantage représentée en Wallonie.