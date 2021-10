Le Forem va rendre automatique le screening des demandeurs d'emploi

Il ne faut sans doute pas parler de révolution, mais la réforme de l'accompagnement des demandeurs d'emploi que s'apprête à adopter le Parlement wallon est vue par beaucoup comme un cap important dans la redynamisation du marché de l'emploi de cette région. La ministre de l'Emploi Christie Morreale (PS) va, elle, jusqu'à parler de "tournant" pour le Forem, tant la dichotomie entre les 201.000 chômeurs inscrits et le nombre croissant de fonctions en pénurie, notamment dans la construction, reste un sujet très controversé. Surtout en période de forte reprise, comme le constate le Forem, qui a diffusé plus de 39.000 offres en septembre (+de 30% sur un an), et 317.000 depuis le début de l’année.