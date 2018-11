Le MR envoie au tapis le volet gouvernance du Pacte d'excellence

C'est la fin des négociations entre le MR et ses partenaires du PS et du cdH sur le volet gouvernance du Pacte d'excellence. Les discussions devraient par contre continuer sur d'autres dossiers comme la mise en place du tronc commun.

Les libéraux ont donné un fameux coup de pied dans le château de cartes du Pacte d’excellence ce lundi. Le conseil du MR a en effet enlevé à la cheffe de groupe Françoise Bertieaux son mandat pour négocier avec le PS et le cdH un des points gouvernance du pacte, à savoir celui de la scission des rôles "pouvoir organisateur" et "pouvoir régulateur" en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce projet était porté par la majorité PS-cdH et avait fait l’objet d’un texte adopté en conseil des ministres de la fédération. L’objectif était de mettre fin à la double casquette qui était source de potentiels conflits d’intérêts et de partialité par rapport aux autres réseaux. Mais il nécessitait un vote à la majorité des deux tiers. PS et cdH s’étaient donc tournés vers le MR – partant pour l’aventure – pour concrétiser les éléments techniques du projet, et permettre donc son approbation.