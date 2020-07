Le MR fait compenser la TVA dans le dossier prosumer wallon

La saga du dossier prosumer n’en finit pas de polluer la vie politique wallonne. Et tel le sparadrap du capitaine Haddock, ce dossier a l’art de repointer le bout de son nez quand on ne l’attendait plus!

Un deal à 3 fois 200 millions

Comme dans toute saga, il est utile de refaire les rétroactes. Retour au samedi 3 mai et à l’accord passé entre PS, MR et Ecolo pour tenter de solder le dossier. Le deal évoque une enveloppe de 200 millions. L'argent doit permettre aux libéraux de ne pas perdre la face après une campagne électorale promettant un report de 5 ans du tarif d’injection pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques. Il permettra surtout de compenser dès octobre, et pour une période de 5 ans, le futur tarif d’injection d’électricité pour les prosumers. Pour solder le dossier, le MR a accepté que des sommes équivalentes soient versées au PS et à Ecolo. Soit 200 millions pour financer les politiques de relance du cabinet de la vice-présidente socialiste Christie Morreale, et 200 millions pour celles des écologistes Philippe Henry et Céline Tellier.