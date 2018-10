Le MR veut envoyer Cloquet à la présidence de BSCA

Mais la surprise tient surtout dans le nom de la personne que le MR voudrait envoyer pour remplacer Laurent Levêque. Il s’agit de Jean-Jacques Cloquet lui-même. Contacté, ce dernier se montre surpris. "Mon but n’est certainement pas de jouer les belles-mères mais si on me propose un poste d’administrateur et que cela ne dérange pas mon futur employeur, c’est une opportunité que j’accepterai", indique-t-il tout en écartant le poste de président du conseil d’administration.