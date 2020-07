Le Ninglinspo, une des plus belles randonnées de Belgique

La balade du Ninglinspo, au confins du massif ardennais, remonte le ruisseau le plus rapide de Belgique, à travers une végétation chatoyante et des bains creusés dans la pierre.

Attention. La pandémie de coronavirus a changé la donne. Le Ninglinspo a gagné en popularité. Mieux vaut, pour bien vivre l'aventure, s'y rendre très tôt le matin, en évitant si possible les weekends. Les chaussures de randonnée sont de rigueur, le chemin est glissant. Un pic-nique sera le bienvenu sur le retour, au point de vue Drouet, devant une vue époustouflante sur les collines de la vallée de l'Amblève.

En quittant le parking, prenez à droite et entrez dans les bois. Passez le ruisseau à gué ou par le pont. Au deuxième pont, commencez à suivre le Ninglinspo. Les plus sportifs éviteront le chemin de terre, pour épouser les courbes du cours d'eau. Ici commence l'enchantement. Au fil du temps, l'eau, contournant des blocs de quartzite, a façonné d'étranges décors auxquels il a été donné des noms de divinités ou d'animaux. Laissez-vous emporter vers les bains de Diane, de la Loutre, d'Hermès, des Naïdes...

Le franchissement du relief escarpé est facilité par des ponts de bois et des cordages.

Les plus sportifs pourront combiner cette randonnée avec une autre, remontant le ruisseau La Chefna, en passant par le hameau de Ville-au-Bois. Le parcours de 15 kilomètres vous plongera dans le charme d'une nature plus sauvage. Ici, la carte de randonnées et une préparation minutieuse du parcours sont indispensables.