"Le PIB wallon par habitant a 14 ans de retard sur la Flandre"

Pour Willy Borsus, le rattrapage de la Wallonie n’a toujours pas eu lieu . Un discours tout en contraste donc avec celui tenu par son prédécesseur socialiste, Paul Magnette, il y a un an.

Le ministre-président libéral met en avant une série d’indicateurs (chômage, pauvreté, PIB par habitant, taux d’emploi, part de l’emploi non marchand…). "La Wallonie a 14 ans de retard au niveau du PIB par habitant par rapport à la Flandre. La moyenne belge et flamande était à notre niveau en 2003. "

Au rayon des bonnes nouvelles toutefois, la Wallonie enregistre des exportations en hausse (41,9 milliards d'euros en 2017), un certain dynamisme des investissements régionaux et des ménages et entreprises au moral "globalement bon".