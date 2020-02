Le PS liégeois met en garde les consultants de Nethys

Réuni samedi, le monde socialiste liégeois a adopté une note d'orientation politique qui encadre la refonte de Nethys. Jean-Pierre Hupkens, le président de la fédération du PS liégeois, réaffirme "l'attachement à l'action publique économique menée à travers l'outil Enodia-Nethys". Le PS liégeois exige par ailleurs la fin des relations contractuelles avec les consultants "qui auraient contribué à des dérives".

A quoi ressemblera le Nethys de demain ? Alors que la nouvelle direction de l’intercommunale liégeoise s’attelle à nettoyer les écuries et peaufine le dossier de vente de 51% des parts de VOO au fonds américain Providence, le monde socialiste liégeois voit déjà un pas plus loin et tente de tourner la page du scandale.

Réunis samedi, les délégués de la Fédération du PS liégeois ont débattu de longues heures sur la nouvelle direction que doit prendre l’intercommunale Nethys. " Nous avons été largement inaudible ces trois dernières années. Mais depuis deux mois, on s’est mis au travail avec l’intention de produire un discours qui réaffirme l’attachement à l’action économique tout en traçant différentes perspectives pour la stratégie à mettre en place chez Nethys ", explique à L’Echo Jean-Pierre Hupkens, le président de la fédération liégeois du PS.

Il y a d’ailleurs une chose sur laquelle les socialistes liégeois sont tous d’accord : c’est le maintien de Nethys. " Oui aux partenariats public-public mais non à la vente par appartement ! ", estime Hassan Bousetta, membre de la Fédération liégeoise du PS.

5 directions stratégiques

La vision politique reprise dans une note d'orientation validée par la Fédération liégeoise du PS est avant tout un rappel de l’importance de l’initiative publique à Liège à travers Nethys. " C’est le moment de revenir aux fondamentaux et de recréer du consensus sur les finalités de l’action publique économique menée à travers l’outil Enodia – Nethys. Pour le PS, il doit prioritairement s’agir de contribuer au développement territorial liégeois ", lit-on dans la note.

Pour le PS liégeois, ce retour aux fondamentaux se conçoit à travers 5 directions stratégiques : " la transition et l’innovation en matière énergétique, la transition et l’innovation numérique, la transition et l’innovation en matière de logistique (mobilité et transport), la gestion de participations dans le secteur financier, assurantiel, énergétique et de crédit, et enfin la gestion d’acquisitions dans le secteur immobilier et foncier. "

Voilà pour le terrain de jeu où Nethys devra être actif et investir demain, notamment avec le produit de la vente de 51% de VOO. Comment ? Avec qui ? Avec quels moyens ? Quels acquisitions ? Toutes ces questions devront encore être débattues entre actionnaires et au regard du plan stratégique de la nouvelle direction de Nethys mais Jean-Pierre Hupkens tient cependant à cadrer le modus operandi qui animera les futurs opérations. " Il faut maintenir un contrôle public sur le bien public. On ne s’oppose pas à la cession de L’Avenir et on ne reviendra pas sur la cession de VOO mais à nos yeux, l’option première dans toutes les futurs opérations sera des partenariats public-public. "

Tant pour les filiales Elicio, Win ou Integrale qui appartiennent à Nethys, le patron des socialistes liégeois évoque des possibles alliances ou partenariats avec l’invest Noshaq, le fonds publics SRIW ou l’assureur Ethias. " Ethias a un ancrage liégeois. Il peut être un partenaire intéressant pour Intégrale. L’Integrale ne peut plus continuer son chemin seul", estime Jean-Pierre Hupkens.

Mais Jean-Pierre Hupkens insiste aussi sur l’importance de la rentabilité économique du futur Nethys. " Notre but est de conserver des leviers économiques publics et réinvestir les capitaux. On veut des actifs qui génèrent des revenus. Si demain on n’a plus VOO mais qu’on constitue par contre une immobilière foncière, on n’a pas affaibli l’action économique publique. " Cette logique de la rentabilité n’est cependant pas le seul critère qui doit guider la stratégie d’investissement. Le PS pointe une série de curseurs comme " la priorité aux activités économiques qui pérennisent le mieux l’emploi local ", " le développement d’écosystèmes non-délocalisables " ou " les activités à fort potentiel de création d’emploi. "

Rompre avec McKinsey?

A côté de la redéfinition du périmètre du groupe, le PS entend poursuivre le nettoyage dans la gouvernance. Il insiste aussi sur la mise en place de nouveaux standards renforçant la capacité de contrôle des actionnaires et des administrateurs d’Enodia.