Le PS secoué par les propos de l'échevin de Ans

"Les propos et attitudes relatés, s'ils se confirment, sont en opposition totale avec les valeurs socialistes d'égalité, de fraternité, de liberté et de justice. Le PS est le parti qui porte tous les combats en faveur des libertés et droits individuels. Il est inacceptable qu'un élu socialiste, qui plus est échevin de l'égalité des chances, bafoue nos valeurs fondamentales. Cette personne ne peut représenter le PS à un quelconque niveau", affirme Elio Di Rupo.

Le Président du PS invite également la Fédération de Liège et ses instances "à examiner l'affaire avec la célérité requise, afin de déterminer si l'intéressé peut ou non rester membre du PS."

L'échevin MR a pour sa part annoncé qu'une plainte sera déposée lundi. Thomas Cialone (MR) a affirmé a été verbalement agressé en raison de son orientation sexuelle par Henri Huygen vendredi soir lors d'une fête locale. L'échevin socialiste a affirmé devant plusieurs personnes que "des relations entre hommes, c'était contre nature", propos que l'élu a ensuite réitéré en présence de l'intéressé.

La scène se serait déroulée en deux temps, le premier échevin étant absent lorsque M. Huygen, 5e sur la liste PS lors des prochaines élections communales, s'est approché d'une table où étaient présents plusieurs élus réformateurs locaux. L'élu a commencé à danser de façon efféminée soulignant qu'"au MR, on était habitué", allusion à l'orientation sexuelle du premier échevin, Thomas Cialone.

Une discussion entre élus s'en est suivie et M. Huygen a ajouté "que des relations entre hommes, c'était contre nature." Arrivé peu de temps après, M. Cialone a alors été interpellé par l'échevin socialiste, lequel a réitéré les propos qu'il venait de tenir.

"Dans un premier temps, j'avais décidé de ne pas porter plainte mais je me dis que de tels mots, dans la bouche d'une personnalité politique, actuellement en charge de l'Egalité des chances et futur candidat, c'est simplement scandaleux. C'est une attaque envers les homosexuels du monde entier et certains d'entre eux souffrent de telles déclarations publiques", a déclaré Thomas Cialone à l'agence Belga.