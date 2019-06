Le PTB se dit prêt à gouverner en Wallonie

Avant de débuter sa rencontre avec Elio Di Rupo et Paul Magnette, Raoul Hedebouw, le leader du PTB, a déclaré que son parti était prêt à entrer dans une majorité gouvernementale en Wallonie.

"Nous serons constructifs", a promis Raoul Hedebouw au moment de rejoindre les socialistes Elio Di Rupo et Paul Magnette pour une première prise de contact en vue de former le prochain gouvernement wallon. Pour le porte-parole du PTB, la question d'intégrer une majorité gouvernementale ne se pose plus car, selon lui, "la vocation d’un parti politique est d’aller dans un gouvernement".

Ce weekend encore, le député du PTB avait plaidé pour une coalition PS-PTB-Ecolo sur le plateau de RTL-TVI, voyant de possibles convergences sur la gratuité des transports publics et en matière de logement public. Désormais, avec dix sièges au Parlement de Wallonie, le PTB dispose du même poids politique que le cdH, derrière le PS, le MR et Ecolo, et le syndicat socialiste FGTB pousse les socialistes à sceller un accord avec lui et Ecolo.

Au moment d'entrer dans le vif du sujet, Raoul Hedebouw pose toutefois des conditions: "Il faut une rupture. Le signal de l’électeur est clair. Il faut un coup de barre à gauche", précisant que son parti "ne veut pas poser d'ultimatum, il faut apprendre à se connaître, le PS n'a pas eu l'habitude d'avoir une opposition à sa gauche".

Plus tôt dans la journée, le duo de négociateurs socialistes avait rencontré le président du cdH. Elio Di Rupo et Paul Magnette ont entamé leurs consultations mercredi en recevant successivement, au Parlement de Wallonie, le MR (Charles Michel et Willy Borsus) et Ecolo (Jean-Marc Nollet et Stéphane Hazée).