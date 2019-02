"Le RER en Brabant wallon, c'était un peu comme le monstre du Loch Ness" (Charles Michel)

Charles Michel s'est réjoui ce jeudi matin de la relance des travaux du réseau ferroviaire express régional (RER) sur la ligne 124 entre Bruxelles et Nivelles, la reprise des différents chantiers ayant été rendue possible par un financement complémentaire du gouvernement fédéral. " C'est un moment positif et optimiste! Vous savez que le RER en Brabant wallon, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Ca fait des années et des années qu'on en parle!", a pointé celui qui est originaire de Wavre, dans cette même province.

Il a rappelé s'être battu avec son gouvernement pour débloquer un milliard d'euros afin de terminer ce chantier colossal. La reprise des travaux est importante car elle amène des perspectives d'amélioration de la fréquence et des infrastructures de certaines gares et quais, notamment pour l'accès des personnes à mobilité réduite, a souligné le Premier ministre.

Objectif 2031

La société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire se veut rassurante et évoque "un petit contretemps" . Selon elle, cela ne posera pas de problèmes car il n'est pour le moment question que de travaux préparatoires. "Le gouvernement wallon nous dit que c'est une question de jours", assure Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel. Il souligne également que les demandes de permis en question ont été introduites en janvier 2018 et que les autorisations auraient déjà dû être délivrées il y a un mois.

Les travaux avaient débuté l'an dernier sur la ligne 161, entre Bruxelles et Ottignies, et reprennent à présent sur l'axe reliant la capitale à Nivelles. Ces derniers restent toutefois tributaires de l'obtention des permis d'urbanisme. Au total, sur ces deux lignes, environ 100 km de nouvelles voies seront construits. A ce jour, les infrastructures de deux des cinq axes du RER fonctionnent déjà: les portions entre Bruxelles et Hal, d'une part, et Louvain, d'autre part. Et sur le dernier axe, entre Denderleeuw et la capitale, les quatre voies sont mises en service sur presque l'intégralité du parcours.