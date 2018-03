Le bail d'habitation fait peau neuve en Wallonie

La réforme du bail d’habitation se concrétise en Wallonie. Après plusieurs mois de discussions et d’avis recueillis par le gouvernement, le décret sera voté par le Parlement en séance plénière ce mercredi. Il devrait entrer en vigueur le 1er septembre, confirmait la DH mardi.

Initié par l’ancienne équipe PS-cdH, le texte présenté aujourd’hui par la ministre des Pouvoirs locaux Valérie De Bue (MR) vise à renforcer une série d’obligations pour les propriétaires et pour les locataires . Voici ce qui va changer pour les propriétaires et les locataires.

Contrat type

Un contrat type à chaque bail sera défini. Il rassemblera une série de règles minimales obligatoires comme l’extension du droit commun aux baux d’habitation sur des biens meublés (containers, yourtes, cabanes, caravanes…). Les droits et obligations du bailleur et du preneur seront rassemblés au sein de deux sections clairement identifiées pour l’ensemble des baux. Il sera aussi précisé l’interdiction de la sous-location ou de la cession de bail sans accord préalable du bailleur et l’obligation de réaliser un état des lieux d’entrée.