Le bus gratuit, une fausse bonne idée pour régler la mobilité en Wallonie

Pour la direction du Tec, la gratuité totale des transports en commun engendrera une série de problèmes et n’encouragera pas forcément les automobilistes à prendre le bus.

En pleine campagne, certains partis politiques font de la gratuité des transports en commun un enjeu électoral. À l’instar du PTB, le PS milite par exemple pour une gratuité totale. Cet objectif ne s’imposerait cependant pas immédiatement. Les socialistes proposent de rendre cette gratuité accessible dans un premier temps aux moins de 25 ans et aux plus de 65 ans. La thématique est également exploitée par Ecolo. À côté de la gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans, les verts intègrent dans leur programme un pass gratuit pour les chômeurs et les bénéficiaires du CPAS.

Les arguments des uns et des autres varient entre un objectif social et un enjeu environnemental. "La gratuité peut amener les jeunes à faire un usage intensif des transports en commun qui peut les détourner de la voiture individuelle par la suite", lit-on par exemple dans le programme d’Ecolo.

Sans vouloir s’immiscer dans la campagne électorale, l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), la maison mère du Tec, entend donner un éclairage technique sur l’impact que pourrait provoquer une gratuité totale sur les problèmes liés à la mobilité dans le sud du pays.

Déjà 139 euros par habitant

Avant de se plonger dans les différents scénarios, il est important de rappeler comment se structure le budget du Tec actuellement.

Pour fonctionner aujourd’hui, le Tec a besoin de 655 millions d’euros. Sur ce budget, 115 millions proviennent de la billetterie. Le solde de 540 millions est financé par la Région wallonne et représente un coût annuel de 139 euros par habitant. Les nouveaux investissements prévus pourraient par ailleurs faire passer ce montant à 150 euros d’ici 2020. Voilà pour le panorama général.

Stéphane Thiery, le directeur marketing et mobilité à l’OTW, rappelle par ailleurs que la structure des tarifs repose déjà sur une série de gratuités comme pour les jeunes de 0 à 12 ans. "Les jeunes de 12 à 25 ans paient 50% du tarif adulte. Il faut par ailleurs préciser que le tarif adulte pour voyager dans les transports en commun du Tec ne représente que 27% du coût réel du transport." Enfin, pour être complet, on peut également y raccrocher une série de tarifs sociaux déjà en vigueur dans les transports en commun wallons comme pour les familles nombreuses ou les mouvements de jeunesse.

Aller plus loin dans la gratuité est évidemment possible pour autant que les budgets suivent. Inclure par exemple les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi et les plus de 65 ans représenterait un manque à gagner au niveau de la billetterie du Tec d’environ 38,5 millions par an. Le coût pour une gratuité globale est lui estimé à 655 millions d’euros. "C’est un choix politique. Il faudra financer la mesure, résume le directeur marketing et mobilité à l’OTW. Mais ce n’est pas tout. Aujourd’hui, avec les budgets que nous avons, nos bus sont déjà pleins en heures de pointe. Avec plus de gratuité, il faudra forcément augmenter l’offre et donc investir plus. Cela nécessitera donc d’avoir plus de moyens."

La gratuité, un mauvais argument de vente

Les questions liées à la mobilité et aux enjeux environnementaux sont aussi pointées par les partisans du tout gratuit. Or, pour l’OTW, la gratuité n’est pas l’élément clé qui poussera l’automobiliste à abandonner son véhicule au profit du bus. "En cas de gratuité, cela n’aura pas d’impact au niveau du transfert modal de la voiture vers les transports en commun. Non seulement, l’automobiliste a la capacité financière à payer le bus mais le prix n’est pas un élément qui le pousserait à utiliser les transports en commun. Capter un nouveau public et provoquer ce transfert modal nécessite d’investir dans une offre nouvelle qui concurrence la voiture. Cela nécessite d’avoir des bus connectés, confortables, plus de chauffeurs, plus de sites propres qui garantissent aux bus une place prioritaire jusqu’au cœur de la ville. C’est véritablement une offre attractive qui permettra d’y arriver. Et pour y arriver, il faudra investir massivement. La gratuité vient donc loin derrière."

L’exemple du cas de l’Ile-de-France

Pour soutenir cette idée que le tout gratuit est une "fausse bonne idée" en Wallonie, l’OTW relaye une étude publiée par Ile-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France en octobre 2018. "La taille de l’Ile-de-France permet d’en tirer des conclusions suffisantes pour la Wallonie", estime Stéphane Thiery.

"Ce qu’il faut faire au contraire, c’est investir massive-ment pour concurren-cer la voiture." Stéphane Thiery Directeur Marketing et Mobilité à l’OTW

Dans ses conclusions, l’étude pointe une série d’effets néfastes que pourrait provoquer la gratuité. "Aujourd’hui, 90% des automobilistes mettraient plus de temps en transports en commun qu’avec leur voiture. Ils seraient donc peu sensibles à une gratuité de ceux-ci. Par ailleurs, une partie des trajets aujourd’hui réalisés en marchant ou à vélo serait reportée vers les transports collectifs.