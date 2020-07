Le business model de nos aéroports wallons doit changer

Nombre de passagers doublé tous les 15 ans

Rendez-vous critique pour l'aéroport de Charleroi

L'aéroport de Liège en butte à l'impact sur les riverains

À court terme, c’est une bonne nouvelle pour les travailleurs concernés . Par contre, cela entraîne une augmentation des nuisances pour les riverains , les avions étant plus lourds, ajouté au fait que les sens de décollage et d'atterrissage sont de plus en plus inhabituels en raison de changements de direction du vent.

La volonté des pouvoirs publics, à tous les niveaux de pouvoir, est de relocaliser certaines productions - ce qui correspond à l’aspiration de plus en plus de citoyens. À l’inverse, ce modèle détruit notre commerce local, soulève de plus en plus d’opposition, et risque d’engendrer également des nuisances liées au charroi des camions, il y aura donc de plus en plus de contestations et de recours contre les demandes d’extension.