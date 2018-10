Le cdH demande à Borsus de suspendre les licences d'armes vers l'Arabie saoudite

Un appel à Borsus

Les choses pourraient cependant bouger rapidement, car son partenaire humaniste au sein du gouvernement wallon semble prêt à voir la Wallonie adopter aujourd’hui une position plus ferme. "L’actualité – en particulier la disparition du journaliste Jamal Khashoggi – démontre que l’Arabie saoudite est un régime complètement à la dérive et justifie une prise de position forte. Le cdH demande ainsi à la Belgique de revoir immédiatement l’ensemble des relations diplomatiques et commerciales avec l’Arabie saoudite, et ne pas s’arrêter uniquement à la suspension inéluctable de la vente d’armes. Il faut une position ferme, notamment sur la question de l’achat du pétrole par notre pays, ainsi que celle des investissements réalisés par l’Arabie saoudite partout en Belgique", a fait savoir le cdH après son bureau politique.