Le cdH plaide pour 5% d'économies en Wallonie

L’heure est à l’ajustement budgétaire en Wallonie. Et sans surprise, l’exercice sera compliqué avec une situation que le ministre-président Elio Di Rupo (PS) décrit comme "abyssale". Dans les chiffres, son ministre du Budget Jean-Luc Crucke (MR) confirme le fossé. "Je confirme une baisse attendue des recettes autour des 700 millions d’euros d’un côté et également un montant de dépenses liées à la crise du coronavirus à ce stade entre 1,2 milliard et 1,3 milliard ", a précisé le ministre au Parlement ce lundi tout en se réjouissant que la Région ait bouclé ses besoins de financement 2020, soit 4,014 milliards.

Ne pas attendre avril 2021

"Il faut arrêter de lancer des marchés publics pour désigner un consultant en vue de mettre en place un budget base zéro en 2022 pour dégager des moyens. La politique, ce n’est pas se cacher derrière des experts. Il faut agir. On ne peut pas non plus attendre avril 2021 pour lancer le plan de relance Get up Wallonia. Ça suffit ! Aujourd’hui, à force d’engager des consultants, il y a un abandon du champ politique", martèle le député François Desquesnes.