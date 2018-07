Le cdH réclame la fin de la double casquette de Pascale Delcomminette

La vice-présidente cdH du gouvernement wallon Alda Greoli estime que la double casquette Awex/WBI, occupée aujourd’hui par Pascale Delcomminette, impacte négativement le fonctionnement des deux agences. Elle réclame un dédoublement des postes. Ce que le MR refuse...

Rififi en vue autour de la double casquette de Pascale Delcomminette, l’administratrice générale de l’Awex et de WBI. Les faits ont eu lieu en marge d’une réunion du gouvernement wallon le 12 juillet, en pleine torpeur de l’été.

Autour de la table de l’Elysette, on retrouve l’ensemble des ministres MR et cdH. Le ministre-président Willy Borsus dirige, lui, comme chaque semaine, la réunion et passe en revue les points mis à l’ordre du jour. Il est notamment question de valider le rapport d’évaluation de Pascale Delcomminette, l’administratrice générale de l’agence wallonne à l’exportation (Awex) et de Wallonie-Bruxelles International (WBI), l’agence qui regroupe les administrations des relations internationales de la Communauté française et de la Région wallonne. Une formalité. "L’évaluation était très positive. Il y a toujours des choses à améliorer mais pour son travail à l’Awex, le gouvernement a jugé son action favorablement", glisse un ministre. Bref, une "distinction" et une affaire rapidement classée.

C’était sans compter la bronca d’Alda Greoli. Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour, la vice-présidente cdH du gouvernement wallon met sur la table la fin de la double casquette de Pascale Delcomminette. En gros, Alda Greoli ne veut plus que Pascale Delcomminette dirige seule les deux agences. Il s’agit d’une vieille revendication humaniste car au moment du départ de l’ancien administrateur général Philippe Suinen en 2014, le cdH estimait déjà qu’il était temps de mettre fin à ce cumul et à la confusion des genres qui en résulte entre les relations internationales et le commerce extérieur. Par un soleil d’été, le sujet refait donc surface! "L’accord de coopération de 2008 créant WBI n’a pas rendu automatique ce cumul. C’est une faculté rendue possible", pointe d’ailleurs un observateur bien avisé.

Prise de bec amicale

À l’Elysette, personne ne s’attendait à voir débarquer Alda Greoli sur ce terrain. "Le cdH n’a pas digéré l’intervention de Pascale Delcomminette sur le Ceta à l’encontre du gouvernement de l’époque (où siégeait déjà le cdH, NDLR) et ils viennent maintenant avec cette revendication", analyse un observateur.

La prise de bec amicale met en jeu Willy Borsus et Alda Greoli. La ministre cdH n’en fait pas une question de personne et assure que le problème n’est pas lié à Pascale Delcomminette. Elle pointe une question de fonctionnement défaillant entre les deux institutions. "Ces métiers sont complémentaires, mais dans les faits assez différents. Il y a d’ailleurs des cas où leurs objectifs rentrent en opposition, par exemple l’octroi de certaines licences d’exportation d’armes et la défense des droits humains", explique Alda Greoli. Mais la ministre pointe surtout un manque d’efficacité dans le fonctionnement des deux institutions et des conséquences sur le commerce wallon.

Le commerce extérieur wallon à la peine?

Jusqu’en 2010, les exportations wallonnes représentaient plus de 20% du total belge, un pourcentage qui n’a fait que se réduire depuis lors. Alda Greoli voit là un véritable problème. "Le commerce extérieur wallon et l’attraction des investissements étrangers ne se portent pas aussi bien qu’on le dit. L’Awex mérite donc une attention renforcée. D’autant plus que ce métier implique, par nature, que le fonctionnaire dirigeant effectue de nombreux déplacements hors des frontières. La même remarque vaut pour WBI, dont le rôle est de promouvoir à l’étranger toutes les autres compétences de la Wallonie et de la Fédération."

Et de plaider au final pour la fin d’un cumul qui existe depuis 1998. "Il serait plus clair et plus efficient de séparer les mandats d’administrateur général de l’Awex et de WBI, tout en renforçant les synergies et les collaborations entre ces deux organismes. Cela refléterait mieux l’option qui a été prise par le gouvernement wallon, au sein duquel les relations extérieures et le commerce extérieur sont sous la responsabilité de ministres différents."

Niet libéral

La revendication a cependant vite été enterrée par les libéraux. "Alors que nous venons de supprimer des centaines de postes d’administrateurs, créer une nouvelle fonction dirigeante serait un mauvais signal en matière de gouvernance", estime Willy Borsus.

À l’Awex/WBI, Pascale Delcomminette estime que les deux institutions auraient tout à perdre dans cette séparation. "On risque de perdre cette image cohérente et simplifiée qu’on peut mettre en avant lors de nos missions à l’étranger. On y perdrait aussi en terme d’économie d’échelle et de visibilité à l’international. Cela impacterait aussi nos réseaux à l’étranger. Enfin, négocier tous ces leviers mis en place avec deux personnes complique les choses", estime la patronne des deux agences qui met en avant les améliorations du commerce extérieur wallon. "On a franchi la barre des 40 milliards en 2017 et notre croissance est plus importante que celle de nos concurrents européens. Mais si on veut comparer la Wallonie à la Flandre, il faut alors aussi rajouter que la Wallonie est la seule Région de Belgique qui a un excédent commercial de 9,5 milliards alors que le déficit commercial de la Flandre est proche de 4,5 milliards."

L’affaire devrait donc être classée sans suite sauf rebondissement au sein du gouvernement de la Communauté française où Alda Greoli occupe la vice-présidence. Mais là aussi, la ministre se retrouve face à un mur socialiste. "Cette double casquette donne de la pertinence dans les ponts qu’on construit entre Wallons et Bruxellois", assure une source au gouvernement de la Communauté.