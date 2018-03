Le cdH salue le ralliement du MR à "sa cause" Ceta

Guerre de com’

L’approche de différentes échéances électorales est forcément une donnée importante pour expliquer cette véritable guerre de communication et la surenchère d’arguments entre les anciens alliés PS et cdH.

La réplique humaniste ne s’est évidemment pas fait attendre. En marge des débats et du vote au Parlement ce mercredi, le cdH a donné sa grille de lecture. " Il y a beaucoup d’amalgames et de surenchère politique dans ce dossier ", souligne d’emblée le député centriste André Antoine.

Revenant brièvement sur la saga Ceta, qui avait fait du PS et du cdH le fer de lance de l’opposition à cet accord commercial entre l’Union européenne et le Canada en 2016, André Antoine assure que " tous les acquis du Ceta sont maintenus. Il ne faut pas y voir de revirement de situation par rapport au Ceta. " Il note par ailleurs que son texte, cosigné avec Marie-Dominique Simonet, fournit un cadre de référence qui va au-delà de la déclaration de Namur rédigée par le socialiste Paul Magnette suite à l’épisode Ceta . À l’époque, l’ancien ministre-président wallon réclamait un cadre de référence pour l’ensemble des accords commerciaux à venir. " Paul Magnette avait fait cette déclaration dans un cadre personnel. Nous, nous venons avec une résolution ", surenchérit André Antoine.

Le MR tiré vers le "haut" par le cdH?

Cette dernière passe d’armes ne clôt cependant pas tout à fait les débats car un autre accord commercial – avec le Pérou, la Colombie et l’Équateur – pourrait à nouveau faire des vagues entre le PS et le cdH. Mais Marie-Dominique Simonet se montre rassurée. "La résolution votée ave le MR garde les balises de la résolution votée avec le PS et Ecolo. Il nous semblait cependant important d’avoir une résolution avec le MR. Le MR a fait un chemin colossal pour signer cette résolution et grâce à cette motion, nous allons continuer à agir."