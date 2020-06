Le cdH veut un assouplissement des règles lors de l'héritage d'actions

Règles remaniées en Flandre

Or la valeur des biens mobiliers, comme des titres cotés, des actions ou des fonds, change tous les jours. Avant le krach de mars, les héritiers pouvaient choisir le cours de clôture à la date du décès, celui d’un mois ou de deux mois après le décès. Désormais, le fisc flamand autorise à opter pour la valeur des titres 3 mois après le décès. Cette mesure s’applique pour les décès survenus entre le 13 novembre 2019 et le 30 septembre 2020.

Concrètement, André Antoine veut "permettre aux héritiers de choisir la date de valorisation non plus dans les deux mois qui suivent le décès de leur parent, mais dans les cinq mois qui suivent ". Ce dispositif s’appliquerait "pour les décès survenus entre le 1 er mars 2020 et le 30 septembre 2020 " avec une éventuelle prolongation si la situation est toujours tendue sur les marchés financiers.

Absurde et démago?

"Lorsqu’on mentionne que le Bel20 a perdu 40% entre fin février et mi-mars, l’honnêteté est de vérifier aussi qu’actuellement, vendredi 19 juin 2020, il est de + 30% sur les 3 derniers mois. Et il n’est que de -3% par rapport à la situation du 19 juin 2019, soit une fluctuation normale pour des indices spéculatifs. Nous avons tous étudié la possibilité de cette mesure, soutenue par le monde notarial, mais nous avons également étudié l’évolution des cours de bourse pour vérifier la nécessité impérieuse d’une telle mesure. Contrairement à ce qu’il s’est passé en 2008, seule la Région flamande a procédé à l’implémentation d’une mesure de ce type. Un contact de ce jour (vendredi 19 juin 2020, NDLR) entre mon cabinet et le cabinet du ministre bruxellois des Finances me confirme que nous sommes sur la même longueur d’ondes. L’analyse a démontré qu’il existe le risque d’un énorme effet d’aubaine car, pour éviter tout risque de discrimination sur la mesure, il faut offrir cette possibilité de valorisation à tout le monde, y compris les successions déjà déclarée et/ou payées."