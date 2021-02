Le chaînon manquant de la biotech

En pleine croissance, le secteur de la biotech manque de bras. La Wallonie veut créer une école. L'idée est bonne, si elle s'accompagne d'autres réformes.

Certains parlent d’un miracle wallon. Depuis plus d’une décennie, le secteur de la biotechnologie s’est construit, une pierre après l’autre, pour former aujourd’hui une pépinière de plus de 185 sociétés, 16.000 emplois directs et une croissance annuelle de 7,5% depuis 15 ans. Il y a d’abord eu un acteur comme GSK qui a joué un rôle d’entraînement. Puis sont arrivés les universités et les programmes de recherche. Et enfin, les résultats, avec l’émergence des innovations et au bout du compte la naissance de sociétés.

On ne compte plus aujourd’hui les entreprises qui s’installent et les levées de fonds qui s’opèrent. La Wallonie s’est fait plus qu’un nom dans le secteur. Sa renommée a traversé l’Atlantique au point de séduire des investisseurs au nez fin, comme Bill Gates et George Soros, ou de pousser des compatriotes sur les chemins de la bourse américaine.

La force de l’écosystème, c’est son émulation et avec elle, des milliers d’emplois se sont créés. Mieux: années après années, la Wallonie est parvenue à former une véritable chaîne de valeur. Essentiellement concentré sur la recherche et l’innovation à ses débuts, l’écosystème abrite aujourd’hui des sites de production qui se sont retrouvés en première ligne pendant la crise du Covid-19. Il est important de le souligner car à travers ces lignes de production, ce sont de nouvelles catégories d’employés qui ont été engagés comme des opérateurs ou des techniciens de production.

Mature, le secteur est cependant à un carrefour. Il manque de bras. Les filières scientifiques ne font visiblement plus rêver les jeunes. La faute aussi aux réformes de l’enseignement qualifiant ou en alternance qui se font attendre. Cette situation place le secteur de la biotech face à un gros problème. Pour poursuivre sa croissance, il va devoir engager pas moins de 2.400 personnes ces trois prochaines années. Il craint de ne pouvoir y arriver ou de devoir se tourner vers l’étranger pour trouver cette main d’œuvre tant nécessaire à la croissance du secteur.

La Wallonie propose d’implanter une Biotech School sur le site du Biopark à Gosselies.