Le chômage poursuit sa baisse en Wallonie

Le chômage continue de refluer en Wallonie. Ce recul est toutefois moindre que lors des dernières années, conséquence d’une conjoncture moins favorable.

La Wallonie a dénombré en moyenne 203.247 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) l’année dernière, soit une baisse de 2,6% ou 5.510 personnes par rapport à 2018. Une diminution certes, mais moindre que celles observées au cours des années précédentes. Fin 2018, le reflux du nombre de demandeurs d’emploi était encore de 4,8% sur un an, après une diminution de 4,8% en 2017 et de 5% en 2016. L’explication de la baisse plus modérée cette année réside principalement dans l’évolution moins favorable de la conjoncture économique.

Sur ces 203.247 demandeurs d’emplois inoccupés, 130.965 sont demandeurs d’allocation et 27.998 sont des jeunes en stage d’insertion. A ces personnes s’ajoutent 30.798 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 13.486 inscrits librement.

Hausse des inscriptions obligatoires

Si les demandeurs d’allocation et les jeunes en stage d’insertion sont en baisse, respectivement de 5,4% et 8,8%, les personnes inscrites obligatoirement et librement sont quant à elles en hausse, de 17% et 1,8%.

Parmi les statistiques publiées ce vendredi par le Forem, on apprend également que la demande d’emploi des femmes a un peu plus diminué (-3%) que celle des hommes (-2,3%) entre 2018 et 2019.

En outre, toutes les classes d’âge affichent un recul sur base annuelle, à l’exception du groupe de personnes âgées de 30 à moins de 40 ans (+1,7%). Le chômage des jeunes de moins de 25 ans a reflué de 6%, celui des 25 à moins de 30 ans de 8% et celui des 40 ans et plus d’1,2%.

Profil des demandeurs d’emploi