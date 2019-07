Le coût du soutien à l'électricité verte augmente en Wallonie

À l’inverse, les nouvelles installations mises en service sont essentiellement photovoltaïques et éoliennes – deux filières qui bénéficient de niveaux de soutien importants. En 2018, 263 sites photovoltaïques de plus de 10 kW ont ainsi été inaugurés, pour un total de 40 MW. Et 8 nouveaux parcs éoliens ont été mis en service, pour une puissance totale de 57 MW.

Un futur incertain

La grande question: les sites qui ne bénéficient plus d’un système de soutien continuent-ils à produire? Sans cela, la Wallonie ne pourra pas atteindre ses objectifs européens. "Nous n’avons pas de certitudes en la matière, répond Pierre-Yves Cornélis, puisque nous ne disposons pas de ces statistiques. Les cogénérations fossiles dans l’industrie vont probablement continuer à tourner. La biomasse, elle, peut difficilement produire sans soutien. L’hydraulique, qui a fonctionné une vingtaine d’années sans subsides, devrait continuer. Pour l’éolien, c’est plus compliqué. Les premiers sites sont démantelés parce qu’ils ne tournaient plus bien. Et pour ceux qui vont suivre, le coût d’entretien risque d’être plus élevé que les revenus dégagés par la production d’électricité. On espère que cela s’améliorera avec les parcs plus récents."