Le covid safe ticket en vigueur en Wallonie à partir du 1ᵉʳ novembre

L'arrivée du covid safe ticket (CST) se précise en Wallonie, après l'adoption en deuxième lecture de l'avant-projet de décret par l'exécutif wallon. Son utilisation sera rendue obligatoire pour les plus de 16 ans, à partir du 1er novembre jusqu'au 15 janvier 2022 inclus, "et ce afin de s'aligner sur le dispositif bruxellois". Il sera requis dans une série de secteurs comme les dancings, l'horeca, les établissements du secteur culturel, récréatif et festif rassemblant 50 personnes ou plus en intérieur et 200 personnes ou plus en extérieur, les centres sportifs, les centres de fitness et les sports en intérieur et au-delà de 200 personnes en extérieur.