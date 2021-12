Le décret Crucke voté "pour la stabilité du gouvernement" dit Bouchez

Le vote de ce décret pour un impôt plus juste élaboré par Jean-Luc Crucke a entraîné la semaine passée le gouvernement wallon et le MR dans une crise interne. Plusieurs députés libéraux ont contesté le dispositif mis en place par leur ministre et qui vise notamment la taxation des véhicules utilitaires et les droits d'enregistrement dus pour les donations. Leur président les a soutenus. "Il faut arrêter de considérer que les parlementaires sont les presse-boutons de textes qui proviennent du gouvernement", a souligné dimanche Georges-Louis Bouchez.