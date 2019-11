Le décret gouvernance wallon vacille

Les arguments de l’assureur semblent aujourd’hui suffisamment solides pour faire casser le décret gouvernance. Or, un échec de la Région wallonne devant la Cour constitutionnelle signifierait de casser les articles les plus litigieux du décret – notamment ceux consacrant la tutelle wallonne sur les sociétés locales et leurs filiales. Cela voudrait dire aussi que l’annulation des ventes de VOO, Win et Elicio par la tutelle wallonne n’aurait plus de base juridique.