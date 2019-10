Le déficit de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est terriblement creusé... et ça va continuer

La Fédération Wallonie-Bruxelles accuse un déficit de 508 millions d'euros pour 2019. Et elle prévoit un trou de 708 millions pour l'an prochain.

On savait que le déficit de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) s'était profondément creusé . Alors que le gouvernement précédent prévoyait un trou de 192 millions d'euros, le ministre-président Pierre-Yves Jeholet et le ministre du Budget Frédéric Daerden avaient déjà bien fait comprendre qu'on s'approcherait plutôt des 600 millions d'euros ...

Pourquoi un tel déficit?

Rappelons que la FWB ne dispose d'aucune autonomie fiscale. Son financement fluctue selon différents paramètres prévus par la loi de financement. Or, les perspectives en termes de croissance et d'inflation pour l'an prochain ne lui sont pas favorables. La détérioration des paramètres macro-économiques a un impact négatif de 169 millions en 2019 et de 130 millions dans l'estimation pour 2020.