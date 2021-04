Le démantèlement de sites d'ArcelorMittal en région liégeoise peut commencer

Dépolluer et reconvertir 100 hectares d'anciens sites industriels chaque année, c'est ce qu'ambitionne le gouvernement wallon. Prévues pour une durée maximale de trois ans, ces opérations de déconstruction, qui concernent en particulier 164 hectares répartis sur les sites de Chertal et du haut-fourneau B d'Ougrée (HFB), constituent donc, à ce titre, une étape supplémentaire dans le processus de réhabilitation de friches industrielles situées dans le bassin liégeois .

"L’octroi des permis uniques pour Chertal et le HFB va permettre la poursuite du processus de redéploiement de ces terrains stratégiques pour le développement économique du bassin liégeois et de la Wallonie," précise notamment Willy Borsus, ministre wallon de l’Économie et de l’Aménagement du territoire, dans un communiqué.