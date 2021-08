Le démantèlement des sites Arcelor de Chertal et Seraing va pouvoir commencer

Les autorités wallonnes ont accordé les permis pour la déconstruction des installations sur les sites de Chertal et du Haut Fourneau B à Ougrée.

Dans le cadre de la reconversion des sites industriels désaffectés d'ArcelorMittal en région liégeoise, les ministres wallons Willy Borsus et Céline Tellier ont accordé les permis uniques en vue de procéder à la déconstruction des installations hors sol sur les sites de Chertal (Oupeye/Herstal) et du Haut Fourneau B à Ougrée (Seraing) .

Les opérations de déconstruction portent sur 164 hectares au total, soit 131 des 180 hectares à Chertal et 33 hectares sur le site du HFB. "Ce processus de déconstruction est nécessaire à la poursuite des études environnementales qui permettront ensuite l'assainissement des sols de ces sites", précisent Willy Borsus, ministre de l'Économie et de l'Aménagement du territoire, et Céline Tellier, ministre de l'Environnement.