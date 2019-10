Le député Antoine évoque une "faillite" de la Fédération

Vieux briscard en politique et ancien grand argentier en Région wallonne, André Antoine, aujourd’hui député cdH dans l’opposition, a passé au crible l’état des finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Au lendemain du conclave de la FWB qui a vu le gouvernement PS-MR-Ecolo acter un déficit de 508 millions en 2019 pour plonger jusqu’à 708 millions en 2020 , le député parle d’une faillite virtuelle pour l’institution. " La Fédération Wallonie-Bruxelles va au-devant de graves difficultés. La faillite sera d’abord politique avant d’être comptable. "

Un déficit de 106%

Sa démonstration part des dernières projections réalisées par le centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE) de l’université de Namur. "Mais les perspectives budgétaires établies par le CERPE en mai de cette année étaient fondées sur un taux de croissance de 1,3%. On est à 1% aujourd’hui. Le CERPE fixait également le déficit 2019 à 192 millions contre les 508 millions annoncés par le gouvernement." Bref, l’actualisation des paramètres du CERPE met, selon André Antoine, la Fédération dans un état financier encore plus critique. "Un résultat qui sans forcer le trait nous paraît peu réaliste voir impossible parce qu’elle suppose que durant toute cette législature la Fédération ne lancera aucune politique nouvelle", regrette-t-il.