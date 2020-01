Le financement sportif sera supra-communal en Wallonie

D’ores et déjà, une grande nouveauté semble s’imposer: la supra-communauté. À l’avenir, une commune seule ne pourra plus mener de front un projet , particulièrement dans les zones rurales. " Seule, une commune ne peut rien même si elle a tous les rêves ", a souligné le ministre qui voit dans ces partenariats entre communes un moyen de " garantir aux citoyens un accès aux activités sportives et un moyen d’optimiser les deniers publics ".

Concernant le décret qui sera amené à révision dans les prochains mois, le ministre rappelle que le texte a plus de 20 ans. "Ce texte va être amené à évoluer. Mais avant toute chose, nous voulons écouter les communes auxquelles nous allons demander de réfléchir sur leur politique sportive et sur le maillage possible au niveau de l’arrondissement au cours des 10 prochaines années." Pour accompagner les communes dans leur réflexion, les bourgmestres seront aidés, jusqu’à l’été, par les présidents des collèges provinciaux à qui le ministre a confié une mission d’intermédiaire afin que puissent être dressées des listes de priorités. D’ici là, une note d’intention sera déposée au gouvernement le mois prochain et probablement validé par le Parlement en janvier 2021.