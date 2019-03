Le gouvernement Borsus a deux semaines pour boucler son travail législatif

Le ministre-président du gouvernement wallon Willy Borsus a entamé une série de consultations discrètes avec l’opposition socialiste et Ecolo afin de sauver une série de décrets. Le timing est serré. Une trentaine de textes devaient encore passer au Parlement avant la fin de la législature.

De l’épisode inédit d’un gouvernement wallon cloué au sol suite à la défection d’une députée au psychodrame qui, faute de majorité au Parlement, a paralysé les travaux législatifs ces 5 derniers jours, les deux mois qui nous séparent des élections plongent le sud du pays dans le brouillard. Officiellement, l’équipe dirigée par le ministre-président libéral Willy Borsus ne s’est pas mise en affaires courantes. Minoritaire au Parlement, l’exécutif continue à prendre une série d’actes officiels qui ne nécessitent pas le contrôle du Parlement. La position est cependant intenable car d’autres textes – les décrets – nécessitent son aval. À la veille des élections, MR et cdH ne pouvaient espérer plus mauvaise séquence. Elle force aujourd’hui Willy Borsus à sortir son bâton de pèlerin.

Depuis jeudi, il a entamé ses consultations avec les chefs de groupe de l’opposition PS et Ecolo au Parlement wallon pour voir comment son gouvernement allait pouvoir sauver ce qui peut encore l’être avant les élections de mai. Le temps lui est compté car d’ici la fin de la législature, il lui reste tout au plus deux fenêtres de tir pour faire voter les décrets par les députés wallons. "On doit encore fixer l’agenda mais il reste deux séances plénières au Parlement (une avant les vacances de Pâques, et une deuxième après) pour que le gouvernement fasse passer ses textes", explique le président du Parlement wallon André Antoine (cdH). Soit deux semaines parlementaires pour finir le travail législatif. Autant appeler cela une mission impossible car avant le crash de son gouvernement, l’exécutif entendait encore faire voter une trentaine de textes. "Il y a énormément de textes. Il faudra faire des choix parce qu’il n’y a plus que deux plénières et l’exécutif devra à chaque fois faire en sorte qu’il trouve une majorité", reconnaît le président du Parlement.

30 textes au garage

Au rayon des textes qui devraient faire les frais de la crise et être rangés dans la catégorie "pertes et fracas", on peut mettre la réforme des aides à l’emploi (APE), l’assurance-autonomie et la réforme des provinces.

Derrière ces totems pour le MR et le cdH, une kyrielle d’autres décrets attendent patiemment leur retour au soleil. En vrac, on parle de la réforme du bail à ferme, l’indemnisation des petits commerçants en cas de travaux sur les voiries, la fusion des UPA dans le logement, la fusion des communes, le décret sur la radicalisation, le décret sur les tarifs prosumers dans le photovoltaïque, un autre sur les accords de branche pour les entreprises, le décret sur la lutte contre les incivilités environnementales, le décret sur la mobilisation financière pour régler le problème de la bulle photovoltaïque, un autre sur l’autoconsommation dans l’énergie renouvelable, un décret sur les aéroports, un autre sur les réseaux thermiques. Et on en oublie certainement d’autres. Leur degré de maturité est évidemment variable. Certains sont par exemple prêts à être envoyés en plénière. D’autre doivent encore faire l’objet d’un retour du Conseil d’état. Et certains attendent un vote en commission.

On l’a compris. Derrière le psychodrame, c’est tout le château de cartes du gouvernement Borsus qui s’écroule et avec lui la possibilité pour l’exécutif de se présenter avec un bilan complet devant les électeurs le 26 mai. Certains diront que c’est "la faute à pas de chance"! Il y a un peu de cela. Mais dès le jour où Benoît Lutgen, l’ancien président du cdH, a débranché la prise de l’exécutif régional en expulsant les socialistes, le nouvel attelage MR-cdH se savait en danger. Face à l’opposition, sa majorité ne tenait qu’à un siège. La moindre défection lui aurait donc été fatale. On connaît la suite…

Maintenant que le ciel lui est tombé sur la tête, le gouvernement se retrouve obligé de composer avec l’opposition. À l’exception du PTB et des deux députés des Listes Destexhe qu’il refuse de rencontrer, Willy Borsus a tenté ces derniers jours de trouver un terrain d’entente avec les socialistes et Ecolo pour faire passer ses derniers décrets. "Il faut que le Parlement retravaille. Je sens qu’il y a certains textes mûrs qui pourraient faire l’objet d’un consensus politique sans le jeu de la majorité (minoritaire aujourd’hui, NDLR) contre l’opposition", lance André Antoine. Le chef du gouvernement devrait lui rendre public son rapport après le week-end.