Le gouvernement Di Rupo fragilisé en plein cœur

Secoué par le front commun UWE/FGTB et marqué par le désaveu familial d'un de ses ministres, le gouvernement Elio Di Rupo traverse une crise existentielle inédite.

Au front depuis le début de la crise sanitaire et les inondations de la mi-juillet, Elio Di Rupo n’avait pour ainsi dire pas eu à vivre jusqu’ici une véritable crise existentielle au sein de son gouvernement.

Et quand bien même la vie de la tripartite wallonne PS-MR-Ecolo fut éprouvante depuis le début de la législature avec une double crise sanitaire et économique, sans oublier les inondations, elle ne fut émaillée ni de coups de bâtons politiques ni de guerres intestines qui obligent des déminages en urgence. Il suffit de se plonger dans la saga du nucléaire, celle autour de l’encadrement de la norme salariale ou le dossier Uber pour s’en faire une petite idée.

Non, jusqu’ici, sur le plan politique, tout roulait tranquillou à Namur.

La double séquence qui vient de se jouer en l’espace de quelques jours changerait-elle la donne au point de fragiliser le gouvernement Di Rupo? Elle laissera en tout cas des traces tant elle touche aux fondements du système…

Crime de lèse-majesté

Reprenons la séquence depuis le début avec le premier psychodrame et les déclarations du patron de l’UWE et de la FGTB. Lors d’une sortie concertée, les deux organisations ont ouvertement critiqué le plan de relance wallon. On peut parler d’un cataclysme pour le gouvernement wallon, et Elio Di Rupo en particulier, tant personne ne l’avait vu venir, ni de la gauche, ni de la droite.

Ce front commun inédit UWE/FGTB en dit long sur l’état de la concertation sociale en Wallonie. Alors que le gouvernement wallon vante depuis plus d’un an les mérites de son travail collégial avec les partenaires sociaux dans la construction de son plan de relance, patrons et syndicats s’inquiètent du manque de vision du plan, pointent une absence de stratégie globale et dénoncent le saupoudrage à travers les 319 mesures. Dur!

Dans l’entourage du gouvernement, certaines langues se délient. "Elio Di Rupo n’avait pas trop envie de les consulter. Mais si la critique perdure, il va devoir bouger", assure un acteur politique de la majorité wallonne. "On a besoin des partenaires sociaux pour réussir la relance. Ils doivent être avec nous. Il ne faut surtout pas se les mettre à dos. On doit créer une dynamique", prévient une autre figure de la majorité.

Agacé par la situation, Elio Di Rupo ne pourra plus faire comme si de rien n’était. La situation budgétaire catastrophique de la Wallonie l’oblige de facto à travailler main dans la main avec les partenaires sociaux autour de la relance. C’est une question de survie, tant pour la Wallonie que pour son gouvernement!

Voilà pour l’acte 1.

Un désaveu familial

C’est dans ce contexte que survient le deuxième psychodrame et le désaveu public pour le ministre libéral Jean-Luc Crucke. Le coup est d’autant plus difficile à avaler par l’intéressé qu’il vient de son propre parti. Un affront! Et tout comme dans le cas du binôme UWE/FGTB, ici aussi, personne ne semblait avoir vu venir la fronde des députés libéraux et de leur président Bouchez. Une démission du ministre n'est pas écartée même si la présidence du MR ne la souhaite pas.

L’assaut de la famille libérale concerne un projet de décret pour un impôt plus juste. Adopté par trois fois par l’ensemble du gouvernement (dans lequel siègent trois ministres libéraux), le texte aurait dû être validé par le parlement wallon cette semaine. C’était malheureusement sans compter la fronde des députés wallons du MR avec à leur tête des figures comme Jacquelines Galant, François Bellot et Sabine Laruelle. "C’est malheureusement souvent comme cela au MR. Les gens découvrent les textes et commencent à grenouiller. Georges-Louis Bouchez a mobilisé le groupe parlementaire. Cela pose un problème de confiance. On ne peut pas gouverner à travers un président de parti. Le ministre doit avoir une liberté", s’inquiète un député d'un autre camp de la majorité. Un libéral pro-Bouchez tempère et assure que "des signaux rouges ont été donnés par le président à son ministre depuis le mois de juin".

Ca va tanguer...

On peut évidemment débattre en long et en large sur l’hyperprésident Bouchez et l’art qu’il a de s’inviter dans les débats où on ne l’attendait pas. Ce fut déjà le cas en début de législature avec le dossier prosumer. Mais la bronca libérale pose un problème plus fondamental sur la liberté d'action du gouvernement d'ici à la prochaine échéance électorale.

"En Wallonie, il faut gagner 1.000 euros par mois pour avoir toutes les aides de l’état. Mais que fait-on pour aider les gens qui gagnent 2.000 euros par mois?" Un libéral pro-Bouchez

Alors que les ministres PS, MR et Ecolo s’étaient entendus sur un texte visant l’équité fiscale en combattant une série de niches comme la limitation du régime favorable de la camionnette fiscale ou la fin de la possibilité de contourner le paiement des droits de succession, cette même équité fiscale est aujourd’hui remise en cause par le MR au nom de la défense de la classe moyenne. Un proche de Georges-Louis Bouchez plante le décor dans lequel le gouvernement va ainsi devoir travailler à l'avenir. "Le rôle du MR, c’est aussi de défendre la classe moyenne. En Wallonie, il faut gagner 1.000 euros par mois pour avoir toutes les aides de l’État. Mais que fait-on pour aider les gens qui gagnent 2.000 euros par mois? On n’en peut plus de vivre dans une Région où l'on prend l’argent. Si l'on prend à cette catégorie de personnes 15 millions via un tel projet, il faut pouvoir leur rendre 15 millions autrement. C'est une question de principe. Si nous ne défendons pas la classe moyenne, qui va la défendre?"

Au-delà des considérations électorales, une telle position n'est pas sans risque dans une tripartie dominée par deux partis de gauche tant elle pourrait radicaliser les uns et les autres et amener son lot de dossiers explosifs!