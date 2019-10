Le gouvernement wallon annule les ventes de Win, Elicio et Voo

Le gouvernement wallon a cassé la vente par Nethys de Win, Elicio et Voo. Il a transmis le dossier au parquet.

C'est le dossier pourri du nouveau gouvernement Di Rupo. Alors, ce dimanche, on a passé un grand coup de serpillière.

Pierre-Yves Dermagne, ministre wallon du Logement et des Pouvoirs locaux, a annoncé qu'après avoir pris connaissance des décisions du conseil d'administration de Nethys, le 22 mai dernier, concernant les cessions d'actions en Win, Elicio et Voo, il exerçait son pouvoir de ministre de tutelle et annulait ces opérations. En outre, il transmet au procureur général les éléments susceptibles de constituer des infractions pénales.