Le gouvernement wallon doit trouver 100 millions

A l'approche de l'ajustement budgétaire, le ministre wallon du Budget a fait ses comptes: il manquera une centaine de millions. Un trou qui pourrait se creuser avec le tax shift et son impact pour la Wallonie!

On n’en est pas encore à racler les fonds de tiroir mais la dégradation de la situation budgétaire de la Région wallonne va obliger le gouvernement wallon à trouver une centaine de millions d’euros lors de l’ajustement budgétaire prévu du 17 au 20 mai.

Une divergence à 64 millions avec le fédéral

Quid du tax shift ?

→ La Région peut par exemple décider de faire plonger son déficit et de revenir à la trajectoire de 317 millions de déficit en 2018 prévue par l’ancien gouvernement PS-cdH.

→ L’autre option, plus probable, serait de jouer sur les techniques comptables et activer un nouveau train d’économies.