Le gouvernement wallon un temps dans l’illégalité

Avec le départ de Valérie De Bue et l'arrivée de Denis Ducarme, la composition du gouvernement wallon ne respectait plus le décret y imposant un tiers de femmes.

Personne ne l’avait vue venir, celle-là! Depuis ce jeudi matin, le gouvernement wallon est en réunion. Mais ce qui aurait pu être une charmante petite rencontre destinée à accueillir les nouveaux venus - Denis Ducarme pour le MR et Christophe Collignon pour le PS -, s’est vite transformé en réunion de crise . En cause, le casting du MR...

Le décret de 2019 plus respecté

Voté à l’unanimité par les partis politiques en avril 2019, ce décret avait permis au gouvernement Di Rupo d’avoir trois femmes sur les huit postes. Mais voilà, avec le départ de Valérie De Bue, ce "quota" n’était plus respecté. Et le décret non plus!