"Le groupe Verbist n'est pas Blanche Neige"

Verbist accuse le ministre Ducarme d'avoir monté une cabale contre l'abattoir Veviba. Celui-ci s'en défend: 70% des palettes contrôlées étaient bel et bien "non conformes".

Le groupe Verbist se montre très virulent à l'égard de Denis Ducarme, ministre de l'Agriculture et en charge de la Sécurité alimentaire. Il l'accuse d'avoir lancé " un tumulte hystérique sans précédent " à son encontre. Dans un communiqué de six pages, le groupe, gestionnaire notamment de l'abattoir de Bastogne Veviba, taille un costume au ministre . Ce dernier se défend.

"Le scandale Veviba n'est pas un mirage et Verbist n'est pas Blanche Neige. Lors des perquisitions menées le 28 février dernier chez Veviba, près de 70% des palettes étaient non conformes, soit 138 palettes sur 200. On y a découvert des dates de congélation postérieures à la date de la perquisition ainsi que des produits sans étiquetage et donc sans traçabilité. Des déchets de catégorie 3 (à savoir des morceaux de viande impropres à la consommation humaine) ont également été retrouvés dans des bacs de viande destinée à la consommation humaine. Voilà les faits."